Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Fetö'den 83 Ülkeden 432 Kişinin İadesi İstenmiştir.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Fetö'den 83 Ülkeden 432 Kişinin İadesi İstenmiştir.

6 dakika önce

IHAAW130353-SIY/05-01-2019- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "FETÖ'den 83 ülkeden 432 kişinin iadesi istenmiştir.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,
IHAAW130353-SIY/05-01-2019

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "FETÖ'den 83 ülkeden 432 kişinin iadesi istenmiştir. Sınır dışı eden ülke sayısı 22, sınır dışı edilen kişi sayısı 97 olmuştur" dedi. 05.01.2019 13: 03: 53 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:09 Kaynak: İHA

Adalet Bakanı, Abdulhamit Gül, Politika
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