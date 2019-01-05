Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Fetö'den 83 Ülkeden 432 Kişinin İadesi İstenmiştir.
6 dakika önce
IHAAW130353-SIY/05-01-2019- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "FETÖ'den 83 ülkeden 432 kişinin iadesi istenmiştir.
IHAAW130353-SIY/05-01-2019
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "FETÖ'den 83 ülkeden 432 kişinin iadesi istenmiştir. Sınır dışı eden ülke sayısı 22, sınır dışı edilen kişi sayısı 97 olmuştur" dedi. 05.01.2019 13: 03: 53 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:09 Kaynak: İHA
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