Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "FETÖ ile iltisaklı hakimlerle ilgili çalışmalar sürüyor. - Son Dakika
Son Dakika Politika Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'FETÖ ile iltisaklı hakimlerle ilgili çalışmalar sürüyor. - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "FETÖ ile iltisaklı hakimlerle ilgili çalışmalar sürüyor.

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "FETÖ ile iltisaklı hakimlerle ilgili çalışmalar sürüyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "FETÖ ile iltisaklı hakimlerle ilgili çalışmalar sürüyor. 'Hepsini temizledik' diye bir yaklaşıma sahip olamayız. HSK bu konuda titizlikle çalışıyor" dedi. - ANKARA

Abdülhamit Gül, Abdulhamit Gül, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:53 Kaynak: İHA
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