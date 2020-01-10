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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "FETÖ ile iltisaklı hakimlerle ilgili çalışmalar sürüyor.
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "FETÖ ile iltisaklı hakimlerle ilgili çalışmalar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:53 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "FETÖ ile iltisaklı hakimlerle ilgili çalışmalar sürüyor. 'Hepsini temizledik' diye bir yaklaşıma sahip olamayız. HSK bu konuda titizlikle çalışıyor" dedi. - ANKARA
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