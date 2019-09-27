Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "FETÖ'nün kripto elemanları hangi kılığa girerlerse girsinler, hangi...
Son Dakika Güncel Haber

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "FETÖ'nün kripto elemanları hangi kılığa girerlerse girsinler, hangi...

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "FETÖ'nün kripto elemanları hangi kılığa girerlerse girsinler, hangi boya küpünden çıkarsa çıksınlar, değil ByLock değil ankesör dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız, yine Türk yargısı bu temizleme hareketini başarıyla sürdürecektir.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "FETÖ'nün kripto elemanları hangi kılığa girerlerse girsinler, hangi boya küpünden çıkarsa çıksınlar, değil ByLock değil ankesör dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız, yine Türk yargısı bu temizleme hareketini başarıyla sürdürecektir."

Abdülhamit Gül, Abdulhamit Gül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nihat Hatipoğlu'nun depremden korunma duası sosyal medyada gündem oldu
İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden 'hasarlı bina' eylemi: Oturma eylemi başlattılar Uzman uyardı: Deprem gibi kriz anlarında telefon görüşmesi yerine mesajlaşmayı tercih edin Arabada sigara yasağına vatandaştan ilginç çözüm

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 11:48:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "FETÖ'nün kripto elemanları hangi kılığa girerlerse girsinler, hangi...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]