Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "FETÖ'nün kripto elemanları hangi kılığa girerlerse girsinler, hangi...
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "FETÖ'nün kripto elemanları hangi kılığa girerlerse girsinler, hangi boya küpünden çıkarsa çıksınlar, değil ByLock değil ankesör dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız, yine Türk yargısı bu temizleme hareketini başarıyla sürdürecektir.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:44 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "FETÖ'nün kripto elemanları hangi kılığa girerlerse girsinler, hangi boya küpünden çıkarsa çıksınlar, değil ByLock değil ankesör dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız, yine Türk yargısı bu temizleme hareketini başarıyla sürdürecektir."
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