Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Fırat'ın Doğusuna Yönelik Operasyon) Türkiye Cumhuriyeti, Güneyinde...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon) Türkiye Cumhuriyeti, güneyinde asla ve asla bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyecek.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon) Türkiye Cumhuriyeti, güneyinde asla ve asla bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyecek. Tüm imkanlarımız ve kurumlarımızla her türlü hazırlığımızı yaptık."

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