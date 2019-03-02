Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Fırat'ın Doğusuna Yönelik Operasyon) Türkiye Cumhuriyeti, Güneyinde...
13 dakika önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon) Türkiye Cumhuriyeti, güneyinde asla ve asla bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyecek.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon) Türkiye Cumhuriyeti, güneyinde asla ve asla bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyecek. Tüm imkanlarımız ve kurumlarımızla her türlü hazırlığımızı yaptık."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:02 Kaynak: AA
Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu Derneği Başkanı Hayrettin Dikkanoğlu, Avni Yıldırım'ın Yanında!
Peru'da Meydana Gelen 7 Büyüklüğündeki Depremi Bilen Hollandalı Deprem Bilimci, Bu Defa Türkiye'yi Uyardı
Bahçeli'den Çok Sert Yeni Parti Açıklaması: Eski ve Erdemsiz Bir Blokun Parti Çalışmaları
Petkim Geçen Yıl 872 Milyon Lira Kar Etti