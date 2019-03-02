Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Fırat'ın Doğusuna Yönelik Operasyon) Türkiye Cumhuriyeti, Güneyinde...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Fırat'ın Doğusuna Yönelik Operasyon) Türkiye Cumhuriyeti, Güneyinde...

13 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon) Türkiye Cumhuriyeti, güneyinde asla ve asla bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyecek.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon) Türkiye Cumhuriyeti, güneyinde asla ve asla bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyecek. Tüm imkanlarımız ve kurumlarımızla her türlü hazırlığımızı yaptık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:02 Kaynak: AA

Türkiye, Abdulhamit Gül, Fırat, Güncel
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