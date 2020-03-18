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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, " Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması...
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, " Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:31 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, " Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez. Kanun önünde herkes eşittir. Olayın takipçisiyiz" dedi. - ANKARA
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