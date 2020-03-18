Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, " Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ' Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması... - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, " Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması...

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, " Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, " Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez. Kanun önünde herkes eşittir. Olayın takipçisiyiz" dedi. - ANKARA

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:31 Kaynak: İHA
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