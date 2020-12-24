Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı

24.12.2020 13:13
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Gül, mesajında, Gazi şehrin 99 yıl önce emperyalist güçlerin orduları tarafından kuşatıldığında, "Antep düşman süngüsüne boyun eğmez. Ölürsek şehidiz, kalırsak gazi" diyerek işgale kahramanca direndiğini ifade etti.

Aziz milletin tarihin her döneminde hürriyeti, bağımsızlığı ve geleceği için canını ortaya koymakta asla tereddüt etmediğini, bu mukaddes vatana göz diken emperyalistlere, işgalcilere, darbecilere ya da hainlere diz çöktürdüğünü tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Gül, Milli Mücadele tarihinin dönüm noktalarından biri olan bu anlamlı günde kahraman ecdadın şükranla yad edildiğinin altını çizdi.

Gül, şunları kaydetti:

"Ecdadımızın her birine rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Bizim için, bu kutlu şehre gazi unvanını kazandıran Şehit Kamil, Şahin Bey, Karayılan ve tüm şehitlerimiz birer kahramanlık abidesi, vatan, bayrak ve ezan için gösterdikleri fedakarlık ve direniş ruhu da daima taşımaktan onur duyacağımız kutlu bir mirastır.

Aynı azim ve kararlılıkla bu toprakları insanlığın son esenlik adası olarak sonsuza kadar koruyacağımıza ve gelecek nesillere her anlamda daha müreffeh bir ülke emanet edeceğimize yürekten inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, adaletten insan haklarına, ulaşımdan altyapıya kadar her alanda 2023 hedeflerine her geçen gün bir adım daha yaklaşmaktayız. Dün istiklal mücadelesine bayraktarlık yapan ecdadımız gibi Gaizantepimizin çalışkan insanları bugün de ekonomik ve sosyal kalkınmanın öncüleri olmaya devam edecek, bir eğitim, kültür, turizm, ticaret ve sanayi şehri olarak Gazi şehrimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında en parlak yıldızlardan biri olacaktır.

Bu duygularla, Gaziantep'imizin kurtuluşunun 99. yıl dönümünde tüm hemşerilerimi kutluyor, canlarını ortaya koyarak Antep'i emperyalistlerin tasallutundan kurtaran 6 bin 317 şehidimizi, bu toprakları bize vatan kılan tüm şehit ve gazilerimizi hayırla, rahmetle ve şükranla yad ediyorum."

Adalet Bakanı, Gaziantep, Milli, Gazi, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı - Son Dakika


Son Dakika

Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı Erol Bulut'a tepki gösteren Caner'in soyunma odasına gitmesine Emre engel oldu Araç sahipleri dikkat! İşte il il 2021'de geçerli olacak trafik sigortası ücretleri Bir çocuğu havaya kaldırıp yere çarptığı görüntüler infial yaratmıştı! Kolunu bahane eden esnafın savunması pes dedirtti PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı Erdoğan'ın imzasıyla salgının ekonomik etkilerini kırmak için yeni tedbirler hayata geçti Usta oyuncu Tamer Yiğit, Kuruluş Osman'a veda etti İlaç kullanan korona hastaları ile kullanmayanlar arasındaki inanılmaz fark! Profesör tek tek anlattı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor         
12:59
Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor? Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor?         
12:09
Bahçedeki otları yakarken alevler içinde kalan yaşlı kadın öldü Bahçedeki otları yakarken alevler içinde kalan yaşlı kadın öldü         
11:48
Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi         
11:41
Bakan Soylu'dan Bakan Soylu'dan "Cezaevlerinde çıplak arama" iddialarına sert yanıt: İspatlamazsa namussuzdur, şerefsizdir         
11:25
Orhan Gencebay'a hakaret eden sanık, para cezasına çarptırıldı Orhan Gencebay'a hakaret eden sanık, para cezasına çarptırıldı         
10:59
Alman polisinden maske takmayan başörtülü kadına bebeğinin önünde sert müdahale Alman polisinden maske takmayan başörtülü kadına bebeğinin önünde sert müdahale         
10:35
Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar         
10:19
Mehmet Metiner, Mehmet Metiner, "Üniversiteler fuhuş yuvasıdır" diyen Sofuoğlu'nu savununca canlı yayın karıştı         
10:06
Abdülhamid'in rüya projesi olan Filyos Limanı Zonguldak'ın yeni enerji üssü oldu Abdülhamid'in rüya projesi olan Filyos Limanı Zonguldak'ın yeni enerji üssü oldu         
09:39
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Tofaş üretime 13 gün ara veriyor Tofaş üretime 13 gün ara veriyor         
09:22
İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı         
07:43
Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti         
21:31
Trafik kazasında ölen ünlü oyuncu Arda Öziri'nin en yakın arkadaşı ile eski nişanlısı evlendi Trafik kazasında ölen ünlü oyuncu Arda Öziri'nin en yakın arkadaşı ile eski nişanlısı evlendi         
20:13
Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı         
18:43
Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu         
16:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 13:19:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei