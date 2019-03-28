Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Güney Sınırımızda Terör Koridoru Oluşmasına Asla İzin Vermeyeceğiz.
1 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Güney sınırımızda terör koridoru oluşmasına asla izin vermeyeceğiz.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
: "Güney
sınırımızda terör koridoru oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu konuda devletimiz her türlü hazırlığını yapmıştır. Türkiye
'ye hangi saldırı gelecekse, dün olduğu gibi bugün de yarın da mücadelemizi sürdüreceğiz."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:37 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2023'te Yapılacak
Çin, Türkiye'deki Yatırımlarını İkiye Katlayacak
Vinç Şoförünün Aracının Arkasına Kadınlarla İlgili Yazdırdığı Yazı Pahalıya Patladı
Wow Air, Tüm Uçuşlarını İptal Etti