Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Hablemitoğlu cinayeti) Zanlının Türkiye'ye iadesi konusunda bir... - Son Dakika
Son Dakika Politika Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: '(Hablemitoğlu cinayeti) Zanlının Türkiye'ye iadesi konusunda bir... - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Hablemitoğlu cinayeti) Zanlının Türkiye'ye iadesi konusunda bir...

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Hablemitoğlu cinayeti) Zanlının Türkiye'ye iadesi konusunda bir gayretimiz söz konusu"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Hablemitoğlu cinayeti) Zanlının Türkiye'ye iadesi konusunda bir gayretimiz söz konusu"

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:22 Kaynak: AA
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