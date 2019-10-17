Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Halkbank hakkında ABD'de başlatılan yargı süreci) Barış Pınarı...
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Halkbank hakkında ABD'de başlatılan yargı süreci) Barış Pınarı Harekatı'nın hemen akabinde yapılmış olması bunun hukuki olmaktan ziyade siyasi temellere dayalı olduğunu açıkça göstermektedir.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:28 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Halkbank hakkında ABD'de başlatılan yargı süreci) Barış Pınarı Harekatı'nın hemen akabinde yapılmış olması bunun hukuki olmaktan ziyade siyasi temellere dayalı olduğunu açıkça göstermektedir. Siyasi bir şantaj meselesi olarak değerlendirilebilir."
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