Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Halkbank hakkında ABD'de başlatılan yargı süreci) Barış Pınarı...
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: '(Halkbank hakkında ABD'de başlatılan yargı süreci) Barış Pınarı...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Halkbank hakkında ABD'de başlatılan yargı süreci) Barış Pınarı...

2 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Halkbank hakkında ABD'de başlatılan yargı süreci) Barış Pınarı Harekatı'nın hemen akabinde yapılmış olması bunun hukuki olmaktan ziyade siyasi temellere dayalı olduğunu açıkça göstermektedir.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Halkbank hakkında ABD'de başlatılan yargı süreci) Barış Pınarı Harekatı'nın hemen akabinde yapılmış olması bunun hukuki olmaktan ziyade siyasi temellere dayalı olduğunu açıkça göstermektedir. Siyasi bir şantaj meselesi olarak değerlendirilebilir."

Amerika Birleşik Devletleri, Barış Pınarı Harekatı, Abdülhamit Gül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:28 Kaynak: AA
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