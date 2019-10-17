Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Halkbank hakkında ABD'de başlatılan yargı süreci) Hem konjonktür itibarıyla hem zamanlama itibarıyla asla hukuki bir dayanağı olmadığını açıkça söyleyebiliriz. 'Sizlere yaptırımları yapacağız' derken hukukun bu şekilde siyasal bir yaklaşıma ya da düşünceye dayanak oluşturması, hukukun kullanılması kabul edilebilir bir şey değil."