Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Halkbank hakkında ABD'de başlatılan yargı süreci) Hem konjonktür...
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: '(Halkbank hakkında ABD'de başlatılan yargı süreci) Hem konjonktür...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Halkbank hakkında ABD'de başlatılan yargı süreci) Hem konjonktür...

2 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Halkbank hakkında ABD'de başlatılan yargı süreci) Hem konjonktür itibarıyla hem zamanlama itibarıyla asla hukuki bir dayanağı olmadığını açıkça söyleyebiliriz.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Halkbank hakkında ABD'de başlatılan yargı süreci) Hem konjonktür itibarıyla hem zamanlama itibarıyla asla hukuki bir dayanağı olmadığını açıkça söyleyebiliriz. 'Sizlere yaptırımları yapacağız' derken hukukun bu şekilde siyasal bir yaklaşıma ya da düşünceye dayanak oluşturması, hukukun kullanılması kabul edilebilir bir şey değil."

Amerika Birleşik Devletleri, Abdülhamit Gül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:30 Kaynak: AA
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