Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Hdp, 'Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da İmamoğlu Kazanırsa Bize...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Hdp, 'Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da İmamoğlu Kazanırsa Bize...

23 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "HDP, 'Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da İmamoğlu kazanırsa bize borçlusunuz' diyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "HDP, 'Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da İmamoğlu kazanırsa bize borçlusunuz' diyor. Önceden açık etmeden söylüyorlardı, şimdi alenen söylüyorlar. Karanlık odalarda kurulan ittifakları halkımız sandıkta bozacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:04 Kaynak: AA

Politika
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