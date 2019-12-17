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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Hiçbir grup, zümre veya yapının yargıya sızmasına müsaade etmemek...
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Hiçbir grup, zümre veya yapının yargıya sızmasına müsaade etmemek milletimize karşı boynumuzun borcudur.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:26 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Hiçbir grup, zümre veya yapının yargıya sızmasına müsaade etmemek milletimize karşı boynumuzun borcudur."
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