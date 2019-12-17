Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Hiçbir grup, zümre veya yapının yargıya sızmasına müsaade etmemek... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: 'Hiçbir grup, zümre veya yapının yargıya sızmasına müsaade etmemek... - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Hiçbir grup, zümre veya yapının yargıya sızmasına müsaade etmemek...

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Hiçbir grup, zümre veya yapının yargıya sızmasına müsaade etmemek milletimize karşı boynumuzun borcudur.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Hiçbir grup, zümre veya yapının yargıya sızmasına müsaade etmemek milletimize karşı boynumuzun borcudur."

Abdülhamit Gül, Abdulhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:26 Kaynak: AA
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