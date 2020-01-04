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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hiçbir ideolojinin devlete yerleşmesine, devleti ele geçirilecek bir...
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hiçbir ideolojinin devlete yerleşmesine, devleti ele geçirilecek bir mevzi olarak gören hiçbir yapıya izin verilemez" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:28 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hiçbir ideolojinin devlete yerleşmesine, devleti ele geçirilecek bir mevzi olarak gören hiçbir yapıya izin verilemez" dedi. - ANKARA
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