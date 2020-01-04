Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hiçbir ideolojinin devlete yerleşmesine, devleti ele geçirilecek bir... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Hiçbir ideolojinin devlete yerleşmesine, devleti ele geçirilecek bir... - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hiçbir ideolojinin devlete yerleşmesine, devleti ele geçirilecek bir...

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hiçbir ideolojinin devlete yerleşmesine, devleti ele geçirilecek bir mevzi olarak gören hiçbir yapıya izin verilemez" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hiçbir ideolojinin devlete yerleşmesine, devleti ele geçirilecek bir mevzi olarak gören hiçbir yapıya izin verilemez" dedi. - ANKARA

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü
Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

Son Dakika Haberleri
16:32 Aydınlatma direğine çarpan sürücü yol kenarında 112'yi bekledi - Son Dakika
16:32 Başı taşla ezilip, bıçaklanan Pınar cinayeti zanlılarına, DNA testi sonrası tahliye... - Son Dakika
16:32 Libya: BAE Sirte kentinde iki hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
16:32 Şampiyon sporculardan Beyazgül'e ziyaret - Son Dakika
16:27 Vali Aykut Pekmez okul inşaatını inceledi - Son Dakika
15:04 Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
11:29 Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 16:34:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hiçbir ideolojinin devlete yerleşmesine, devleti ele geçirilecek bir... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]