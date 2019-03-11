Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Hile ve Kumpaslarla Hukuku Çiğneyenlerin, Vicdanını Terör Örgütüne...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Hile ve Kumpaslarla Hukuku Çiğneyenlerin, Vicdanını Terör Örgütüne...

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Hile ve kumpaslarla hukuku çiğneyenlerin, vicdanını terör örgütüne esir edenlerin, Türk yargısı içinde yeri yoktur.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Hile ve kumpaslarla hukuku çiğneyenlerin, vicdanını terör örgütüne esir edenlerin, Türk yargısı içinde yeri yoktur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:01 Kaynak: AA

Adalet Bakanı, Abdulhamit Gül, Güncel
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