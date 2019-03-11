Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Hile ve Kumpaslarla Hukuku Çiğneyenlerin, Vicdanını Terör Örgütüne...
1 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Hile ve kumpaslarla hukuku çiğneyenlerin, vicdanını terör örgütüne esir edenlerin, Türk yargısı içinde yeri yoktur.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
: "Hile ve kumpaslarla hukuku çiğneyenlerin, vicdanını terör örgütüne esir edenlerin, Türk yargısı içinde yeri yoktur."
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:01 Kaynak: AA
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