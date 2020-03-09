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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İlk defa ceza ve infaz kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı...
7 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İlk defa ceza ve infaz kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde mesleki lisesi kurulacak.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:55 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İlk defa ceza ve infaz kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde mesleki lisesi kurulacak." - ANKARA
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