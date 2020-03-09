Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İlk defa ceza ve infaz kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı... - Son Dakika
Son Dakika Politika Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: 'İlk defa ceza ve infaz kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı... - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İlk defa ceza ve infaz kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı...

7 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İlk defa ceza ve infaz kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde mesleki lisesi kurulacak.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İlk defa ceza ve infaz kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde mesleki lisesi kurulacak." - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:55 Kaynak: İHA
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