Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İnfaz düzenlemesi yakın zamanda Meclise gelecek" - Son Dakika
Son Dakika Politika Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: 'İnfaz düzenlemesi yakın zamanda Meclise gelecek' - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İnfaz düzenlemesi yakın zamanda Meclise gelecek"

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İnfaz düzenlemesi yakın zamanda Meclise gelecek"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İnfaz düzenlemesi yakın zamanda Meclise gelecek"

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:32 Kaynak: AA
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