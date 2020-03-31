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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz düzenlemesine ilişkin, "Bizim de gönlümüz ve kulağımız Mecliste.
11 dakika önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz düzenlemesine ilişkin, "Bizim de gönlümüz ve kulağımız Mecliste.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz düzenlemesine ilişkin, "Bizim de gönlümüz ve kulağımız Mecliste. Düzenleme çok geçmeden Meclisin gündemine gelecek" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:22 Kaynak: İHA
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