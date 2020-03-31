Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz düzenlemesine ilişkin, "Bizim de gönlümüz ve kulağımız Mecliste. - Son Dakika
Son Dakika Politika Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz düzenlemesine ilişkin, 'Bizim de gönlümüz ve kulağımız Mecliste. - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz düzenlemesine ilişkin, "Bizim de gönlümüz ve kulağımız Mecliste.

11 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz düzenlemesine ilişkin, "Bizim de gönlümüz ve kulağımız Mecliste.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz düzenlemesine ilişkin,

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz düzenlemesine ilişkin, "Bizim de gönlümüz ve kulağımız Mecliste. Düzenleme çok geçmeden Meclisin gündemine gelecek" dedi. - ANKARA

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:22 Kaynak: İHA

Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi
Bakan Koca, Erdoğan'ın videosunu paylaşarak duyurdu: Yatak kapasitemiz toplamda 5 bin 452 artıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı Eleştirilerin odağındaki AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı
Levent Dörter'in koronavirüs testi pozitif çıktı Levent Dörter'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
11:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı! İşte yapılan bağış miktarları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı! İşte yapılan bağış miktarları         
11:28
Şahan Gökbakar, ihtiyaç sahibi aileler için 3 yere bağış yaptı Şahan Gökbakar, ihtiyaç sahibi aileler için 3 yere bağış yaptı         
11:12
Bakan Koca, Erdoğan'ın videosunu paylaşarak duyurdu: Yatak kapasitemiz toplamda 5 bin 452 artıyor Bakan Koca, Erdoğan'ın videosunu paylaşarak duyurdu: Yatak kapasitemiz toplamda 5 bin 452 artıyor         
11:08
Meral Akşener, emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı Meral Akşener, emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı         
10:58
Koronavirüs sebebiyle 3 bini aşkın vatandaşını kaybeden Çin'de orman yangını felaketi: 19 ölü Koronavirüs sebebiyle 3 bini aşkın vatandaşını kaybeden Çin'de orman yangını felaketi: 19 ölü         
10:52
Yılmaz Vural: Gerekmedikçe sokağa çıkan cahildir Yılmaz Vural: Gerekmedikçe sokağa çıkan cahildir         
10:43
Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek         
10:29
Moskova'da koronavirüs hastanesinde solunum cihazına bağlı hastaların yüzde 40'ı 40 yaşın altında Moskova'da koronavirüs hastanesinde solunum cihazına bağlı hastaların yüzde 40'ı 40 yaşın altında         
10:29
Maaş kesintisi sonrası Merih Demiral'ın maaşı 1.2 milyon, Ronaldo'nun maaşı da 21 milyon euroya indi Maaş kesintisi sonrası Merih Demiral'ın maaşı 1.2 milyon, Ronaldo'nun maaşı da 21 milyon euroya indi         
10:28
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi         
10:26
Karantinada olan Ece Uslu, para koleksiyonunu paylaştı Karantinada olan Ece Uslu, para koleksiyonunu paylaştı         
10:21
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir         
10:20
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi         
10:13
Türk-İş'ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı Türk-İş'ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı         
10:01
Merve Terim'den Merve Terim'den "Fatih Terim korona olmadı" yorumlarına imalı tepki: Kimi kandırıyorsunuz siz?         
09:50
Yıldız şarkıcı Rihanna, koronavirüs kapan sporcuyla dalga geçti Yıldız şarkıcı Rihanna, koronavirüs kapan sporcuyla dalga geçti         
09:47
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor         
09:46
Dermatoloji uzmanı uyardı: Eller yıkanırken takılar da çıkarılmalı Dermatoloji uzmanı uyardı: Eller yıkanırken takılar da çıkarılmalı         
09:42
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a koronavirüs tavsiyesi: Tüm ailelere aylık 2 bin lira ödeme yapılmalı Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a koronavirüs tavsiyesi: Tüm ailelere aylık 2 bin lira ödeme yapılmalı         
09:37
Virüsle mücadelede canlarını hiçe sayan doktorlardan 12 hayat kurtaran tavsiye Virüsle mücadelede canlarını hiçe sayan doktorlardan 12 hayat kurtaran tavsiye         
09:37
'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti 'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti         
09:37
Gündemi sarsacak koronavirüs iddiası: Çin'de her gün 500 aileye ölenlerin külleri yollanıyor Gündemi sarsacak koronavirüs iddiası: Çin'de her gün 500 aileye ölenlerin külleri yollanıyor         
09:35
Ayşe Karaman cinayeti davasında tutuklu sanık, ''doktora ihtiyaç var'' diyerek tahliyesini istedi Ayşe Karaman cinayeti davasında tutuklu sanık, ''doktora ihtiyaç var'' diyerek tahliyesini istedi         
09:30
Sokaktaki vatandaşa koronavirüs tedbirlerini anlatan polis, evden çıkamayan yaşlılara ise oyun hediye etti Sokaktaki vatandaşa koronavirüs tedbirlerini anlatan polis, evden çıkamayan yaşlılara ise oyun hediye etti         
09:30
Kars'ta çantasını polise vermeyen Çinli, panik yarattı Kars'ta çantasını polise vermeyen Çinli, panik yarattı         
09:25
Sokağa çıkma yasağı ilan edilince yüz binlerce işçinin köyüne dönmek için yürümeye başlaması, Hindistan'daki acı tabloyu ortaya çıkardı Sokağa çıkma yasağı ilan edilince yüz binlerce işçinin köyüne dönmek için yürümeye başlaması, Hindistan'daki acı tabloyu ortaya çıkardı         
09:25
Koronavirüsle mücadele eden ABD'de evsiz vatandaşlar açık otoparklarda karantinaya alındı Koronavirüsle mücadele eden ABD'de evsiz vatandaşlar açık otoparklarda karantinaya alındı         
09:11
Fatih Terim karantina sürecini anlattı: Kendimi izole ediyorum. Eşim üst katta, ben alt kattayım Fatih Terim karantina sürecini anlattı: Kendimi izole ediyorum. Eşim üst katta, ben alt kattayım         
09:10
Survivor ödül oyununda yarışmacılar birbirine girince Acun, Parviz'i oyundan diskalifiye etti Survivor ödül oyununda yarışmacılar birbirine girince Acun, Parviz'i oyundan diskalifiye etti         
09:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2020 11:34:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz düzenlemesine ilişkin, "Bizim de gönlümüz ve kulağımız Mecliste. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]