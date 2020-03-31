Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz düzenlemesine ilişkin paketin bugün öğleden sonra Meclis... - Son Dakika

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz düzenlemesine ilişkin paketin bugün öğleden sonra Meclis...
7 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz düzenlemesine ilişkin paketin bugün öğleden sonra Meclis gündemine alınacağı iddiaları, "Arkadaşlarımız hemen hemen çalışmayı bitirmişlerdi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz düzenlemesine ilişkin paketin bugün öğleden sonra Meclis gündemine alınacağı iddiaları, "Arkadaşlarımız hemen hemen çalışmayı bitirmişlerdi. Artık grubumuz Meclis gündemine hakim. Çok hızlı bir şekilde öyle bir şey olursa komisyona gelir ve ülkemiz için en iyi düzenleme olur diye düşünüyorum" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:32 Kaynak: İHA
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