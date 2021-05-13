Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları) Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var. İnşallah bayram vesilesiyle... - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları) Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var. İnşallah bayram vesilesiyle...

13.05.2021 06:57
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları) Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var. İnşallah bayram vesilesiyle insanlık ve hukuk kazanır. Bu vahşet, yeryüzündeki tüm zulümler, haksızlıklar sona erer. Duamız budur.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "( İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları) Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var. İnşallah bayram vesilesiyle insanlık ve hukuk kazanır. Bu vahşet, yeryüzündeki tüm zulümler, haksızlıklar sona erer. Duamız budur."

Adalet Bakanı, Mescit, İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: '(İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları) Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var. İnşallah bayram vesilesiyle... - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı! Husumet, muhtarlık seçimlerinde başlamıştı Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı! Husumet, muhtarlık seçimlerinde başlamıştı Petek Dinçöz, eşinin elini öperek bayram harçlığı aldı Petek Dinçöz, eşinin elini öperek bayram harçlığı aldı Son Dakika: İstanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finali Portekiz'in Porto kentine alındı Son Dakika: İstanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finali Portekiz'in Porto kentine alındı Masumiyet dizisinin final yapacağını öğrenen Hülya Avşar'ın, yapım şirketini basarak karardan döndürdüğü iddia edildi Masumiyet dizisinin final yapacağını öğrenen Hülya Avşar'ın, yapım şirketini basarak karardan döndürdüğü iddia edildi Kerem Bürsin, Hande Erçel'e olan aşkını kameralar karşısında ilan etti Kerem Bürsin, Hande Erçel'e olan aşkını kameralar karşısında ilan etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar İzinsiz taksiyle şehir değiştirmeye kalkan iki kadın, cezadan kurtulamadı İzinsiz taksiyle şehir değiştirmeye kalkan iki kadın, cezadan kurtulamadı Sedat Peker'in kendisi hakkındaki sözlerine İçişleri Bakanı Soylu'dan sert yanıt: Operasyon faresi gibi kaçma Sedat Peker'in kendisi hakkındaki sözlerine İçişleri Bakanı Soylu'dan sert yanıt: Operasyon faresi gibi kaçma

Son Dakika Haberleri
14:21 Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı! Husumet, muhtarlık seçimlerinde başlamıştı
14:20 Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi
14:17 Petek Dinçöz, eşinin elini öperek bayram harçlığı aldı
14:16 Sahil kıyısında yürüyenler, keskin dişleri olan bir balık fark etti
14:12 Son Dakika: İstanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finali Portekiz'in Porto kentine alındı
12:53 Ramazan Bayramı için paylaşım yapan Mesut Özil, Kudüs'teki Müslümanları unutmadı
12:22 2 milyon haneye tam kapanma sürecinde 2,2 milyar lira destek sağlandı
12:21 Masumiyet dizisinin final yapacağını öğrenen Hülya Avşar'ın, yapım şirketini basarak karardan döndürdüğü iddia edildi
12:18 Son Dakika: İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda 11 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 83'e çıktı
11:56 Nusret'ten İngilizleri bile hayrete düşüren hareket! Altın kaplamalı bifteğini 9.390 TL'ye satacak
Aşk-ı Memnu'nun 11 yıl sonra ortaya çıkan pozu Hazal Kaya'yı duygulandırdı: Çok zorlandım, yoruldum ama hep çok sevdim Aşk-ı Memnu'nun 11 yıl sonra ortaya çıkan pozu Hazal Kaya'yı duygulandırdı: Çok zorlandım, yoruldum ama hep çok sevdim         
14:25
Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi         
14:20
Sahil kıyısında yürüyenler, keskin dişleri olan bir balık fark etti Sahil kıyısında yürüyenler, keskin dişleri olan bir balık fark etti         
14:16
Ramazan Bayramı için paylaşım yapan Mesut Özil, Kudüs'teki Müslümanları unutmadı Ramazan Bayramı için paylaşım yapan Mesut Özil, Kudüs'teki Müslümanları unutmadı         
12:54
Nusret'ten İngilizleri bile hayrete düşüren hareket! Altın kaplamalı bifteğini 9.390 TL'ye satacak Nusret'ten İngilizleri bile hayrete düşüren hareket! Altın kaplamalı bifteğini 9.390 TL'ye satacak         
11:56
Karısını boşanmaktan vazgeçiremeyince kaçıran koca, engel olmak isteyen ailesini de aracıyla ezdi Karısını boşanmaktan vazgeçiremeyince kaçıran koca, engel olmak isteyen ailesini de aracıyla ezdi         
11:28
3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı         
10:40
Filistin asıllı model Gigi Hadid, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara tepki gösterdi: Görmezden gelemezsiniz! Filistin asıllı model Gigi Hadid, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara tepki gösterdi: Görmezden gelemezsiniz!         
10:18
87 yıl sonra Ayasofya'da ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı 87 yıl sonra Ayasofya'da ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı         
10:08
Çukur'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak Çukur'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak         
10:04
Elon Musk'ın Tesla satışında Bitcoin ile ödemeyi askıya alması üzerine kripto paranın değeri yüzde 10 düştü Elon Musk'ın Tesla satışında Bitcoin ile ödemeyi askıya alması üzerine kripto paranın değeri yüzde 10 düştü         
10:02
Tam kapanmanın ardından normalleşme, bayram sonrası başlıyor Tam kapanmanın ardından normalleşme, bayram sonrası başlıyor         
09:58
Emir Sarıgül ile Sibel Can hakkındaki aşk iddialarına yalanlama geldi Emir Sarıgül ile Sibel Can hakkındaki aşk iddialarına yalanlama geldi         
09:47
Sedat Peker, Sedat Peker, "Bildiklerini neden daha önce anlatmadı?" sorusuna cevap verdi         
09:11
Galatasaray taraftarı, Aytaç Kara'nın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu Galatasaray taraftarı, Aytaç Kara'nın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu         
00:17
Sergen Yalçın: Şampiyonluğa inanmayan İzmir uçağına binmesin Sergen Yalçın: Şampiyonluğa inanmayan İzmir uçağına binmesin         
23:25
Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı         
18:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2021 14:28:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları) Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var. İnşallah bayram vesilesiyle... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement