Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları) Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var. İnşallah bayram vesilesiyle... - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları) Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var. İnşallah bayram vesilesiyle...
13.05.2021 06:57
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları) Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var. İnşallah bayram vesilesiyle insanlık ve hukuk kazanır. Bu vahşet, yeryüzündeki tüm zulümler, haksızlıklar sona erer. Duamız budur.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "( İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları) Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var. İnşallah bayram vesilesiyle insanlık ve hukuk kazanır. Bu vahşet, yeryüzündeki tüm zulümler, haksızlıklar sona erer. Duamız budur."
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