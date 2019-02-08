Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Kartal'da Çöken Binaya İlişkin, "Olay Anından İtibaren...

IHAAW115535-SIY/08-02-2019- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Kartal'da çöken binaya ilişkin, "Olay anından itibaren soruşturma başlatılmıştır.

IHAAW115535-SIY/08-02-2019



- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Kartal'da çöken binaya ilişkin, "Olay anından itibaren soruşturma başlatılmıştır. Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Hiçbir şekilde enkaz bu işin üstünü örtmeyecektir. Kim sorumluysa, ihmali olan varsa bunlar soruşturma sonucunda ortaya çıkacaktır" dedi. 08.02.2019 11: 55: 35 TSI

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