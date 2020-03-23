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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren...
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren kapatılmış büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak, alınmış ise iade edilecek.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren kapatılmış büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak, alınmış ise iade edilecek. Asgari mağduriyeti azami tedbirle hep birlikte sağlayacağız." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:14 Kaynak: İHA
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