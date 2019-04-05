Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İtirazlar Neticesinde Şu Partiye, Bu Partiye Değil, Vatandaşın...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İtirazlar Neticesinde Şu Partiye, Bu Partiye Değil, Vatandaşın...

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İtirazlar neticesinde şu partiye, bu partiye değil, vatandaşın iradesi ne yöndeyse o tecelli etmektedir.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İtirazlar neticesinde şu partiye, bu partiye değil, vatandaşın iradesi ne yöndeyse o tecelli etmektedir. Burada bizim duruşumuz hangi irade tecelli ettiyse onun ortaya çıkmasıdır. Bir parti lehine değil, milletimizin tercihine yönelik usulsüzlük varsa onun tespit edilmesini istemekteyiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:11 Kaynak: AA

Abdulhamit Gül, Adalet Bakanı, Politika
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