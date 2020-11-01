Bakan Gül: İzmir'de Adliye binalarında tedbirlerimizi aldık - Son Dakika

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, " İzmir'de Adliye binalarında teknik incelemeleri yaptırarak tedbirlerimizi aldık" dedi.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de Adliye binalarında teknik incelemeleri yaptırarak tedbirlerimizi aldık. Ek hizmet binasında faaliyet gösteren mahkemeleri yarından itibaren Bölge Adliye binasına naklediyoruz. HSK, yargı hizmetlerinde 15 gün boyunca izlenecek yola ilişkin tavsiye kararını yayımladı. Ayrıca, İzmir Adliyesi'nde yargı mensuplarımız ile personelimiz için esnek çalışma usulü uygulanacağı, yetkili mercilerce açıklandı. Vatandaşlarımıza, yargı camiasına ve personelimize tekrar geçmiş olsun" dedi.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, -