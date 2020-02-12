Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kadir Şeker olayına ilişkin, "Hakim ve savcıya görevlerini yapmaları... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kadir Şeker olayına ilişkin, 'Hakim ve savcıya görevlerini yapmaları... - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kadir Şeker olayına ilişkin, "Hakim ve savcıya görevlerini yapmaları...

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kadir Şeker olayına ilişkin, "Hakim ve savcıya görevlerini yapmaları için zaman tanımak lazım. Olay çok yeni. Savcı delilleri topluyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kadir Şeker olayına ilişkin,

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kadir Şeker olayına ilişkin, "Hakim ve savcıya görevlerini yapmaları için zaman tanımak lazım. Olay çok yeni. Savcı delilleri topluyor. Bu soruşturma neticesinde karar verilecek. Kimse 'Kadir suçludur' diyemez. Ama ortada ceset var. Bu olay meşru müdafaa mıdır hepsi soruşturma aşamasında ortaya çıkacak. Hakim savcılar da insan. Onların da vicdanı var. Bize düşen soruşturma sonucunu beklemektir" dedi. - ANKARA

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:52 Kaynak: İHA
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