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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Korona virüs bağlantılı) Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 66 ilde 750...
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Korona virüs bağlantılı) Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 66 ilde 750 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Korona virüs bağlantılı) Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 66 ilde 750 kişi hakkında soruşturma başlatıldı." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:03 Kaynak: İHA
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