Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

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Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı

Akşener'den korona itirafı: Virüs bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim