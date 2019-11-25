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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "'Lekelenmeme Hakkı' kapsamında 249 bin 84 ihbar dosya açılmış, 146...
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "'Lekelenmeme Hakkı' kapsamında 249 bin 84 ihbar dosya açılmış, 146 bin 382 soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:38 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "'Lekelenmeme Hakkı' kapsamında 249 bin 84 ihbar dosya açılmış, 146 bin 382 soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir" dedi. - ANKARA
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