Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Mağdur odaklı bir yaklaşım bizim temel yaklaşımlarımızdan birisi....
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Mağdur odaklı bir yaklaşım bizim temel yaklaşımlarımızdan birisi. İşte bu çerçevede adli görüşme odaları, çocuk izleme merkezleri gibi yerler ihdas edilerek burada cinsel saldırıya maruz kalmış, şiddete maruz kalmış kadın ya da çocuk bu suçun faili ile bir...
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:08 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Mağdur odaklı bir yaklaşım bizim temel yaklaşımlarımızdan birisi. İşte bu çerçevede adli görüşme odaları, çocuk izleme merkezleri gibi yerler ihdas edilerek burada cinsel saldırıya maruz kalmış, şiddete maruz kalmış kadın ya da çocuk bu suçun faili ile bir araya gelmeden ifade verebilecektir."
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