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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Menfur bir saldırıyla hayatını kaybeden Gamze Pala'ya Allah'tan...
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Menfur bir saldırıyla hayatını kaybeden Gamze Pala'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Menfur bir saldırıyla hayatını kaybeden Gamze Pala'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Kadın cinayetlerini lanetliyor, Gamze Hanımı katleden zalimin en ağır cezayı alacağına inanıyorum. Mekanı cennet olsun" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 09:57 Kaynak: İHA
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