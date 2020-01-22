Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Metin İyidil kararına ilişkin, "Yargıya intikal eden bir konu. Yargıya intikal eden bir konu ile alakalı söz söylemem doğru olmaz. Süreci saygıyla beklemek gerekir. Son sözü Yargıtay söyleyecek. HSK'nın idari soruşturması da devam ediyor" dedi. - ANKARA