Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Metin İyidil kararına ilişkin, "Yargıya intikal eden bir konu.... - Son Dakika
Son Dakika Politika Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Metin İyidil kararına ilişkin, 'Yargıya intikal eden bir konu.... - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Metin İyidil kararına ilişkin, "Yargıya intikal eden bir konu....

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Metin İyidil kararına ilişkin, "Yargıya intikal eden bir konu. Yargıya intikal eden bir konu ile alakalı söz söylemem doğru olmaz. Süreci saygıyla beklemek gerekir. Son sözü Yargıtay söyleyecek.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Metin İyidil kararına ilişkin,

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Metin İyidil kararına ilişkin, "Yargıya intikal eden bir konu. Yargıya intikal eden bir konu ile alakalı söz söylemem doğru olmaz. Süreci saygıyla beklemek gerekir. Son sözü Yargıtay söyleyecek. HSK'nın idari soruşturması da devam ediyor" dedi. - ANKARA

Hakim ve Savcılar Kurulu, Abdülhamit Gül, Abdulhamit Gül, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:44 Kaynak: İHA
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