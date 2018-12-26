Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ne Terör Devleti İsrail'in Ypg, PKK Gibi Terör Örgütlerine Destek...
2 saat önce
IHAAW155907-SIY/26-12-2018- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ne terör devleti İsrail'in YPG, PKK gibi terör örgütlerine destek fırsatını ganimet bilerek saldırmasına ne de İsrail Adalet Bakanı'nın terör adına ağıt yakmasına şaşırmıyoruz.
IHAAW155907-SIY/26-12-2018
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, "Ne terör devleti İsrail
'in YPG, PKK
gibi terör örgütlerine destek fırsatını ganimet bilerek saldırmasına ne de İsrail Adalet Bakanı'nın terör adına ağıt yakmasına şaşırmıyoruz. Bizler bu coğrafyada zulüm, işgal ve terörün sonu gelene dek rahatsızlık vermeye devam edeceğiz" dedi. 26.12.2018 15: 59: 07 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:05 Kaynak: İHA
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