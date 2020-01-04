Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Nissan'ın eski Ceo'su Carlos Ghosn'un kaçışı) Türkiye'de soruşturma... - Son Dakika
Son Dakika Politika Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: '(Nissan'ın eski Ceo'su Carlos Ghosn'un kaçışı) Türkiye'de soruşturma... - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Nissan'ın eski Ceo'su Carlos Ghosn'un kaçışı) Türkiye'de soruşturma...

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Nissan'ın eski Ceo'su Carlos Ghosn'un kaçışı) Türkiye'de soruşturma devam ediyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "( Nissan'ın eski Ceo'su Carlos Ghosn'un kaçışı) Türkiye'de soruşturma devam ediyor. Şu an itibarıyla Japon makamlarından adli yardımlaşmayla ilgili bir talep gelmedi. Uçaklarla ilgili de tedbir konuldu. Yargı süreci devam ediyor." - ANKARA

Abdulhamit Gül, Nissan, CEO, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:10 Kaynak: İHA
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