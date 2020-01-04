Son Dakika › Politika › Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: '(Nissan'ın eski Ceo'su Carlos Ghosn'un kaçışı) Türkiye'de soruşturma... - Son Dakika
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Nissan'ın eski Ceo'su Carlos Ghosn'un kaçışı) Türkiye'de soruşturma...
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Nissan'ın eski Ceo'su Carlos Ghosn'un kaçışı) Türkiye'de soruşturma devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:10 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "( Nissan'ın eski Ceo'su Carlos Ghosn'un kaçışı) Türkiye'de soruşturma devam ediyor. Şu an itibarıyla Japon makamlarından adli yardımlaşmayla ilgili bir talep gelmedi. Uçaklarla ilgili de tedbir konuldu. Yargı süreci devam ediyor." - ANKARA
Son Dakika 3 yaşındaki çocuğun mesanesinden çıkan taş şaşırttı Karamollaoğlu'ndan Süleymani mesajı: Hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladım Kargo paketindeki adres, görevlileri şaşkına çevirdi Fare zehri içerek intihar eden adam, ardında bıraktığı mektupta eşini suçladı