Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Nöbetçi Noterlik Uygulamasını 6 Nisan İtibariyle Başlatıyoruz, Tüm...

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Nöbetçi Noterlik Uygulamasını 6 Nisan İtibariyle Başlatıyoruz, Tüm...

53 dakika önce

IHAAW102611-SIY/13-03-2019- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Nöbetçi noterlik uygulamasını 6 Nisan itibariyle başlatıyoruz, tüm hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül,
IHAAW102611-SIY/13-03-2019

- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Nöbetçi noterlik uygulamasını 6 Nisan itibariyle başlatıyoruz, tüm hazırlıklarımızı tamamladık" dedi. 13.03.2019 10: 26: 11 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:32 Kaynak: İHA

Abdülhamit Gül, Politika
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