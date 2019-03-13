Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Nöbetçi Noterlik Uygulamasını 6 Nisan İtibariyle Başlatıyoruz, Tüm...
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IHAAW102611-SIY/13-03-2019- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Nöbetçi noterlik uygulamasını 6 Nisan itibariyle başlatıyoruz, tüm hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.
IHAAW102611-SIY/13-03-2019
- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
, "Nöbetçi noterlik uygulamasını 6 Nisan itibariyle başlatıyoruz, tüm hazırlıklarımızı tamamladık" dedi. 13.03.2019 10: 26: 11 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:32 Kaynak: İHA
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