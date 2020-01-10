Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nöbetçi noterlik uygulamasında 9 ayda 598 bin 572 kişinin hafta sonu... - Son Dakika
Son Dakika Politika Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nöbetçi noterlik uygulamasında 9 ayda 598 bin 572 kişinin hafta sonu... - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nöbetçi noterlik uygulamasında 9 ayda 598 bin 572 kişinin hafta sonu...

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nöbetçi noterlik uygulamasında 9 ayda 598 bin 572 kişinin hafta sonu noterde işlem yaptığını açıkladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nöbetçi noterlik uygulamasında 9 ayda 598 bin 572 kişinin hafta sonu..., System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nöbetçi noterlik uygulamasında 9 ayda 598 bin 572 kişinin hafta sonu noterde işlem yaptığını açıkladı. - ANKARA

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:24 Kaynak: İHA
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