Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Noterlik hizmetlerinde 5 Nisan 2019 tarihinden itibaren 453 bin 572...
Son Dakika Politika Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: 'Noterlik hizmetlerinde 5 Nisan 2019 tarihinden itibaren 453 bin 572... - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Noterlik hizmetlerinde 5 Nisan 2019 tarihinden itibaren 453 bin 572...

7 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Noterlik hizmetlerinde 5 Nisan 2019 tarihinden itibaren 453 bin 572 işlem yapıldı" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Noterlik hizmetlerinde 5 Nisan 2019 tarihinden itibaren 453 bin 572 işlem yapıldı" dedi. - ANKARA

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:50 Kaynak: İHA
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