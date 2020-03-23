Son Dakika › Politika › Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: 'Noterliklerde bir gün tek, bir gün çift noterliklerin çalışması... - Son Dakika
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Noterliklerde bir gün tek, bir gün çift noterliklerin çalışması...
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Noterliklerde bir gün tek, bir gün çift noterliklerin çalışması sistemine geçildi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Noterliklerde bir gün tek, bir gün çift noterliklerin çalışması sistemine geçildi. Burada da dönüşümlü olarak hizmet verilecek." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:13 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı