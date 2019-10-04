Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Pakette ifade özgürlüğünü daha da güçlendiren, düşünce özgürlüğünü...
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Pakette ifade özgürlüğünü daha da güçlendiren, düşünce özgürlüğünü daha da tahkim eden, çok önemli düzenlemeler bulunmaktadır.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:56 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Pakette ifade özgürlüğünü daha da güçlendiren, düşünce özgürlüğünü daha da tahkim eden, çok önemli düzenlemeler bulunmaktadır. İfade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü hususunda Yargıtay yolunu açarak kanun yolunu genişletiyoruz."
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