Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Pakette ifade özgürlüğünü daha da güçlendiren, düşünce özgürlüğünü...
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Pakette ifade özgürlüğünü daha da güçlendiren, düşünce özgürlüğünü...

2 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Pakette ifade özgürlüğünü daha da güçlendiren, düşünce özgürlüğünü daha da tahkim eden, çok önemli düzenlemeler bulunmaktadır.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Pakette ifade özgürlüğünü daha da güçlendiren, düşünce özgürlüğünü daha da tahkim eden, çok önemli düzenlemeler bulunmaktadır. İfade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü hususunda Yargıtay yolunu açarak kanun yolunu genişletiyoruz."

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Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:56 Kaynak: AA
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