Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Pakette ifade özgürlüğünü daha da güçlendiren, düşünce özgürlüğünü daha da tahkim eden, çok önemli düzenlemeler bulunmaktadır. İfade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü hususunda Yargıtay yolunu açarak kanun yolunu genişletiyoruz."