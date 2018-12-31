Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pakistan Adalet Bakanı Muhammed Faruk Nasim ile Telefonda Yaptığı...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pakistan Adalet Bakanı Muhammed Faruk Nasim ile telefonda yaptığı görüşmede FETÖ'nün Pakistan'da terör örgütü olarak ilan edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pakistan Adalet Bakanı Muhammed Faruk Nasim ile telefonda yaptığı görüşmede FETÖ'nün Pakistan'da terör örgütü olarak ilan edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'ın Suriye'den Çekilme Açıklamasına Sert Tepki

Son Dakika! Yılbaşında Köprü ve Otoyollara Zam Yapılmayacak

Son Dakika! İstanbul'da Yarından İtibaren Suda Yüzde 15 İndirim Uygulanacak

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Kart Aidatını Geri Almak İsterken Dolandırılmayın