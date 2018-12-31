Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pakistan Adalet Bakanı Muhammed Faruk Nasim ile Telefonda Yaptığı...
4 dakika önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pakistan Adalet Bakanı Muhammed Faruk Nasim ile telefonda yaptığı görüşmede FETÖ'nün Pakistan'da terör örgütü olarak ilan edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pakistan Adalet Bakanı Muhammed Faruk Nasim ile telefonda yaptığı görüşmede FETÖ'nün Pakistan'da terör örgütü olarak ilan edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:58 Kaynak: AA
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