Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayı)Bir...
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayı) Bir hanımefendinin araç içerisinde yaşadığı bu vakayı hiçbir vicdan kabul edemez. Nitekim hakim, savcı, yargı makamları da gereğini yapmıştır.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:13 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
: "( Pendik
'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayı)
Bir hanımefendinin araç içerisinde yaşadığı bu vakayı hiçbir vicdan kabul edemez. Nitekim hakim, savcı, yargı makamları da gereğini yapmıştır. Türkiye
hukuk devletidir. Kimse kendisini yetkili merciler yerine koymasın."
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