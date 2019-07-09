Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayı)Bir...
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayı)Bir...

55 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayı) Bir hanımefendinin araç içerisinde yaşadığı bu vakayı hiçbir vicdan kabul edemez. Nitekim hakim, savcı, yargı makamları da gereğini yapmıştır.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "( Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayı)
Bir hanımefendinin araç içerisinde yaşadığı bu vakayı hiçbir vicdan kabul edemez. Nitekim hakim, savcı, yargı makamları da gereğini yapmıştır. Türkiye hukuk devletidir. Kimse kendisini yetkili merciler yerine koymasın."
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:13 Kaynak: AA
Abdülhamit Gül, Abdulhamit Gül, Pendik, Güncel
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