Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Pusulası Millet Olmayan İttifak, Balon İttifakıdır.
1 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Pusulası millet olmayan ittifak, balon ittifakıdır.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
: "Pusulası millet olmayan ittifak, balon ittifakıdır. İpi kandilde olan ve Pensilvanya'nın şişirdiği balon ittifakını bu millet 31 Martta söndürecek."
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:08 Kaynak: AA
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