Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Pusulası Millet Olmayan İttifak, Balon İttifakıdır.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Pusulası Millet Olmayan İttifak, Balon İttifakıdır.

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Pusulası millet olmayan ittifak, balon ittifakıdır.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Pusulası millet olmayan ittifak, balon ittifakıdır. İpi kandilde olan ve Pensilvanya'nın şişirdiği balon ittifakını bu millet 31 Martta söndürecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:08 Kaynak: AA

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