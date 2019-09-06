Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz, reddediyoruz"
2 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:39 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulundu.
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