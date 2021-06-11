Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Sinop'ta - Son Dakika

Bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere ilimize gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü Belediye Başkanımız Barış Ayhan hazır bulunan protokolle birlikte Sinop Valiliği'nde karşıladı.

Valilik şeref defterinin imzalanmasının ardından heyet Sinop Adalet Sarayı'nı ve devamında Sinop Barosu'nu ziyarette bulundu.

Gerçekleşen ziyaretlere Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanı sıra; Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Belediye Başkanımız Barış Ayhan ve protokol üyeleri katılım sağladı.