Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sofuoğlu İlkokulu'nda Oyunu Kullandı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sofuoğlu İlkokulu'nda Oyunu Kullandı

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Artık yetki de karar da asıl sahibinde, milletimizdedir.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sofuoğlu İlkokulu'nda Oyunu Kullandı, System.String[]
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Artık yetki de karar da asıl sahibinde, milletimizdedir. Seçimlerimiz huzur, güven ve dürüstlük içerisinde şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecektir" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve eşi İlknur Gül ve oğlu Ali Hamza Gül ile Beştepe Mahallesi Sofuoğlu İlkokulu'nda 1036 no'lu sandıkta oylarını kullandı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi dolayısıyla Beştepe Mahallesi Sofuoğlu İlkokulu 1036 no'lu sandıkta oyunu kullanan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bugüne kadar hep bizler, adaylarımız ve siyasiler konuştu. Bundan sonra sözün asıl sahibi milletimiz konuşacak. Sandıktan çıkan sonuca da herkesin saygı duyacağı ve kabul edeceği bir netice olacaktır. Artık yetki de karar da asıl sahibinde milletimizdedir. Seçimlerimiz huzur, güven ve dürüstlük içerisinde şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecektir. Yüksek Seçim Kurulu marifetiyle tüm seçim takip edilmekte ve idari olarak her türlü tedbir alındı. Güvenli bir şekilde vatandaşlarımız iradesini ne şekilde arzu ediyorsa kullanacağı bir seçimi yürütmekteyiz. İnşallah vatanımız ve milletimiz için hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

31 Mart yerel seçimleri haricinde bu günün başka bir önemini de vurgulayan Gül, "İstanbul Adliyesinde 4 yıl önce bugün bir savcımız görevi başında şehit edilmişti. Mehmet Selim Kiraz'ı rahmet ve minnetle anıyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:15 Kaynak: İHA

Huzur, Abdulhamit Gül, Güncel
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