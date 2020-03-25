Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, " TBMM'de kabul edilen kanun gereğince yargılamalara ilişkin bütün... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ' TBMM'de kabul edilen kanun gereğince yargılamalara ilişkin bütün... - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, " TBMM'de kabul edilen kanun gereğince yargılamalara ilişkin bütün...

46 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, " TBMM'de kabul edilen kanun gereğince yargılamalara ilişkin bütün süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, " TBMM'de kabul edilen kanun gereğince yargılamalara ilişkin bütün süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu. Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da HSK'ya yetki verildi. Vatandaşlarımız hiçbir hak kaybı yaşamayacak; evde kalalım, riski azaltalım" dedi. - ANKARA

Abdülhamit Gül, Abdulhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:45 Kaynak: İHA

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