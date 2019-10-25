Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Terörist Mazlum Kobani) ABD'ye girdiği anda geçici tutuklama...
1 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Terörist Mazlum Kobani) ABD'ye girdiği anda geçici tutuklama prosedürüne karşı gerekli yazışma yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:22 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Terörist Mazlum Kobani) ABD'ye girdiği anda geçici tutuklama prosedürüne karşı gerekli yazışma yapılacak."
Adalet Bakanı açıkladı: Terörist elebaşı Mazlum Kobani için kırmızı bülten çıkarıldı Son dakika: Türkiye, ABD'ye terörist elebaşı Mazlum Kobani için nota verdi Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hadsizlik" çıkışına yanıt verdi Kimlik kontrolüne takılan Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen gözaltına alındı