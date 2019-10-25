Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Terörist Mazlum Kobani) ABD'ye girdiği anda geçici tutuklama...
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: '(Terörist Mazlum Kobani) ABD'ye girdiği anda geçici tutuklama...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Terörist Mazlum Kobani) ABD'ye girdiği anda geçici tutuklama...

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Terörist Mazlum Kobani) ABD'ye girdiği anda geçici tutuklama prosedürüne karşı gerekli yazışma yapılacak.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Terörist Mazlum Kobani) ABD'ye girdiği anda geçici tutuklama prosedürüne karşı gerekli yazışma yapılacak."

Amerika Birleşik Devletleri, Abdülhamit Gül, Mazlum Kobani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:22 Kaynak: AA
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Adalet Bakanı açıkladı: Terörist elebaşı Mazlum Kobani için kırmızı bülten çıkarıldı
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