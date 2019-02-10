Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Terörü Sonuna Kadar Bitirmeye Kararlıyız. Birileri Çukur Kazdı,...
1 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Terörü sonuna kadar bitirmeye kararlıyız. Birileri çukur kazdı, milletimizi o çukurlara gömmek istedi ama kazdıkları çukura teröristleri biz gömdük, gömmeye de devam edeceğiz.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
: "Terörü sonuna kadar bitirmeye kararlıyız. Birileri çukur kazdı, milletimizi o çukurlara gömmek istedi ama kazdıkları çukura teröristleri biz gömdük, gömmeye de devam edeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:43 Kaynak: AA
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