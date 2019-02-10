Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Terörü Sonuna Kadar Bitirmeye Kararlıyız. Birileri Çukur Kazdı,...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Terörü Sonuna Kadar Bitirmeye Kararlıyız. Birileri Çukur Kazdı,...

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Terörü sonuna kadar bitirmeye kararlıyız. Birileri çukur kazdı, milletimizi o çukurlara gömmek istedi ama kazdıkları çukura teröristleri biz gömdük, gömmeye de devam edeceğiz.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Terörü sonuna kadar bitirmeye kararlıyız. Birileri çukur kazdı, milletimizi o çukurlara gömmek istedi ama kazdıkları çukura teröristleri biz gömdük, gömmeye de devam edeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:43 Kaynak: AA

Abdulhamit Gül, Adalet Bakanı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sedat Peker, Şarkıcı Küçük Onur'un Nişan Yüzüğünü Taktı Erdoğan'dan Çifte Müjde: Kitapta KDV Sıfırlanacak ve Rami Kışlası Kütüphane Olacak

Son Dakika! Kartal'da Çöken Binanın Enkaz Kaldırma Çalışmaları Bitti Bakan Soylu'dan Yürüyüş Hazırlığındaki HDP'lilere Gözdağı: Sizi Yürüten Adam Değildir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 14:09:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Terörü Sonuna Kadar Bitirmeye Kararlıyız. Birileri Çukur Kazdı,...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]