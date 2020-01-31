Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, " Türk bayrağını alenen aşağılayan kişi, bir ile üç yıl arası hapisle... - Son Dakika
Son Dakika Politika Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ' Türk bayrağını alenen aşağılayan kişi, bir ile üç yıl arası hapisle... - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, " Türk bayrağını alenen aşağılayan kişi, bir ile üç yıl arası hapisle...

41 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, " Türk bayrağını alenen aşağılayan kişi, bir ile üç yıl arası hapisle cezalandırılır. Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçmiştir.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, " Türk bayrağını alenen aşağılayan kişi, bir ile üç yıl arası hapisle cezalandırılır. Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçmiştir. Irkçılık karşıtlığını her fırsatta ifade eden uluslararası toplumu, hukukun gereği için işbirliğine davet ediyoruz" dedi. - ANKARA

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:18 Kaynak: İHA
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