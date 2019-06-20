Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Türk yargısı büyük bir hukuk örneği ortaya koymuştur."
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Türk yargısı büyük bir hukuk örneği ortaya koymuştur."

53 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Türk yargısı büyük bir hukuk örneği ortaya koymuştur.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Türk yargısı büyük bir hukuk örneği ortaya koymuştur."
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:19 Kaynak: AA
Abdulhamit Gül, Güncel
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