Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Türk yargısı büyük bir hukuk örneği ortaya koymuştur."
53 dakika önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Türk yargısı büyük bir hukuk örneği ortaya koymuştur.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:19 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
: "Türk yargısı büyük bir hukuk örneği ortaya koymuştur."
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