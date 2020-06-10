Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve bazı baro... - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve bazı baro...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve bazı baro başkanları ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 12:30 Kaynak: İHA
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