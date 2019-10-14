Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Türkiye tüm terör örgütleriyle mücadele edebilecek güçtedir, Türkiye her zaman her adımını hukuk çizgisi içerisinde sürdürmüştür ve bundan sonra da sivillere asla zarar vermeyecek şekilde sürdürecektir. Bu mücadele bir meşru müdafaadır ve doğal bir haktır."