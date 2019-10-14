Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Türkiye tüm terör örgütleriyle mücadele edebilecek güçtedir, Türkiye...
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: 'Türkiye tüm terör örgütleriyle mücadele edebilecek güçtedir, Türkiye...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Türkiye tüm terör örgütleriyle mücadele edebilecek güçtedir, Türkiye...

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Türkiye tüm terör örgütleriyle mücadele edebilecek güçtedir, Türkiye her zaman her adımını hukuk çizgisi içerisinde sürdürmüştür ve bundan sonra da sivillere asla zarar vermeyecek şekilde sürdürecektir.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Türkiye tüm terör örgütleriyle mücadele edebilecek güçtedir, Türkiye her zaman her adımını hukuk çizgisi içerisinde sürdürmüştür ve bundan sonra da sivillere asla zarar vermeyecek şekilde sürdürecektir. Bu mücadele bir meşru müdafaadır ve doğal bir haktır."

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:14 Kaynak: AA
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