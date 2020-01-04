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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Yargı kılı kırk yararak suçlu ile masumu ayırmalı. FETÖ ile mücadele...
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Yargı kılı kırk yararak suçlu ile masumu ayırmalı. FETÖ ile mücadele sulandırılmamalı."
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:43 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Yargı kılı kırk yararak suçlu ile masumu ayırmalı. FETÖ ile mücadele sulandırılmamalı." - ANKARA
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