Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Yargı kılı kırk yararak suçlu ile masumu ayırmalı. FETÖ ile mücadele... - Son Dakika
Son Dakika Politika Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: 'Yargı kılı kırk yararak suçlu ile masumu ayırmalı. FETÖ ile mücadele... - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Yargı kılı kırk yararak suçlu ile masumu ayırmalı. FETÖ ile mücadele...

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Yargı kılı kırk yararak suçlu ile masumu ayırmalı. FETÖ ile mücadele sulandırılmamalı."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Yargı kılı kırk yararak suçlu ile masumu ayırmalı. FETÖ ile mücadele sulandırılmamalı." - ANKARA

Abdülhamit Gül, Abdulhamit Gül, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:43 Kaynak: İHA
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